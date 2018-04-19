В Горном Щите почти на месяц перекроют улицу Кирова

11:32 | 21.04.2018

Проезд будет ограничен на участке от улицы Ленина до улицы Кооперативной. Ограничения будут действовать с 23 апреля по 18 мая.



Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, перекрытие улицы связано с работами на тепловых сетях, которые будут осуществляться на отрезке улицы протяжённостью 160 метров.



В связи с временным закрытием участка улицы Кирова, изменится схема движения автобусных маршрутов № 11 и 11-М. Согласно согласованной схеме, объезд зоны ремонта будет осуществляться по параллельной улице Титова.



Фото:mario.net