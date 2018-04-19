На одной из улиц Нижнего Тагила провалился асфальт

11:22 | 21.04.2018

Сегодня, 21 апреля, на улице Гвардейской, 19 в Нижнем Тагиле асфальт ушел под землю.



По сообщению общественного движения «Тагил без ям», асфальт провалился из-за аварии на сетях «Тагилэнерго». Специалисты выехали для ликвидации аварии. Работники дорожных служб закроют проезд.



Фото: Иван Марченко