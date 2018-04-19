Движение по трассе М5 будет ограничено на два месяца

11:01 | 21.04.2018

Движение на участке трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом будет ограничено на два месяца в ближайшее время, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».



В частности, будет закрыт участок протяжённостью 8 км от населённого пункта Таскино до Кунашака. Это 58-км 65,593 на трассе М5 – подъезд к Екатеринбургу.



Как предупреждают подрядчики, в связи с проводимыми работами изменится схема движения. Ожидается, что поток транспорта на этом участке замедлится, поскольку одно направление будет полностью закрыто, а по второй полосе двинется весь поток транспорта.





Фото: pravdaurfo.ru