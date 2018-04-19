Потепление в Екатеринбурге начнется в воскресение

10:51 | 21.04.2018

В выходные в Екатеринбурге ожидаются осадки в виде мокрого снега. Например, сегодня, 21 апреля, в субботу ночью синоптики обещают мокрый снег, днём без осадков. Температура воздуха зависнет между +3 и +5 градусами.



В воскресенье, 22 апреля, обещают облачность, но с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха уже выше - +7—9 градусов.



Потепление ожидается в понедельник, 23 апреля – + 11—13 градусов воздуха. Но всё-таки, по прогнозам уральских синоптиков, без осадков не обойдётся, а ночью и вовсе возможен мокрый снег.





Фото: oboi.cc