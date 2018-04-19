Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 апреля 2018 года

10:28 | 21.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 20.04.2018г. до 08:00 21.04.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 160 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 90 противоправных деяний. Из них: 2 убийства, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 25 кражи чужого имущества, в том числе 6 квартирных, 13 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 4 – сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 13 мероприятий, в которых приняли участие 6800 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 177 полицейских, 2 сотрудника ОВО Росгвардии и 60 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области