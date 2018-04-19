Книгу об Аркадии Чернецком презентовали в Екатеринбурге

10:12 | 21.04.2018

Название книги "Совершеннолетие власти" имеет двоякий смысл. Чернецкий руководил городом именно 18 лет. Однако помимо количества важно и качество: к огромному счастью и тех, кто жил тогда, и тех, кто и сегодня еще не родился, у руля Екатеринбурга в очень сложный, переломный момент истории города оказался человек именно совершеннолетний.



Те годы в Музее истории Екатеринбурга 20 апреля вспоминали приглашенные на презентацию - в большинстве своем сами участники событий, сподвижники Аркадия Михайловича. "Коллективный Чернецкий", как потом образно стали их называть.



Этак книга является чуть ли ни первым примером биографии российского регионального политика 1990-2000-х. Обстоятельный труд написал Игорь Выдрин. Он не является ни журналистом, ни профессиональным литератором - и это, наверное, к счастью для читателя. В результате он свободен от многих "болячек", свойственных представителям этих профессий. Он юрист - а потому излагает материал спокойно, подробно и точно. И, к слову, зачастую пишет не с чужих слов, так как лично был свидетелем многих событий, являясь председателем городской избирательной комиссии.



Фото: znak.com