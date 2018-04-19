Жительница Екатеринбурга нашла в стене своего дома замурованное яйцо

10:01 | 21.04.2018

На свой странице в Instagram жительница уральской столицы по имени Эллада, купившая недавно квартиру в одной из новостроек, нашла замурованное строителями в стене яйцо.



– Как же я рада, что захотела розетку именно в этом месте! Такое яичко кладут строители, которых как-то обидели. А оно через некоторое время начало бы разлагаться и проявлять свой „чудесный“ аромат. Но приходится терпеть или съезжать собственнику! – пишет девушка.



Кроме того, владелица квартиры рассказала о том, что специально выбирала надежного застройщика, рассчитывая таким образом на то, что подвохов не будет. «Но надежность компании – не гарант», - резюмирует девушка.



В свою очередь компания-застройщик уже отреагировала на данное происшествие, о котором рассказали многие городские СМИ. Как рассказал представитель фирмы, они обязательно разберутся с подрядчиком, производившим застройку дома, сданного в январе 2018 года.



Фото: официальный сайт застройщика