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09:18 | 21.04.2018
Работу Молодежного театра приостановят в Нижнем Тагиле
Актеров и режиссеров, с которыми заключены срочные контракты, уже уведомили, что договоры с ними продлевать не будут. Также на время простоя коллектив останется без стимулирующей заработной платы.
Однако режиссер театра Татьяна Захарова считает, что таким образом администрация города хочет погасить конфликт в театре.
Как сообщает ИА «Все новости», разногласия возникли между коллективом театра и его художественным руководителем Владимиром Вейде. Он негативно воспринял приход нового директора Юлии Журавлевой и ее попытки модернизировать театр. Конфликт достиг пика, когда была уволена одна из ведущих актрис Анна Каратаева.
После этого мэр Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с коллективом Молодежного театра и принял решение уволить Журавлеву, потому что, по его мнению, она «не могла справится с управлением театром». После этого Молодежный театр закрылся на вынужденный простой на три недели. Актеры и режиссеры получали только оклад.
Фото: dosugnt.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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