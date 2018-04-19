Работу Молодежного театра приостановят в Нижнем Тагиле

09:18 | 21.04.2018

Прокуратура Нижнего Тагила предъявила предписание о приостановке работы Молодежного театра. Причиной послужила старая проводка и аварийное состояние крыши.



Актеров и режиссеров, с которыми заключены срочные контракты, уже уведомили, что договоры с ними продлевать не будут. Также на время простоя коллектив останется без стимулирующей заработной платы.



Однако режиссер театра Татьяна Захарова считает, что таким образом администрация города хочет погасить конфликт в театре.



Как сообщает ИА «Все новости», разногласия возникли между коллективом театра и его художественным руководителем Владимиром Вейде. Он негативно воспринял приход нового директора Юлии Журавлевой и ее попытки модернизировать театр. Конфликт достиг пика, когда была уволена одна из ведущих актрис Анна Каратаева.



После этого мэр Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с коллективом Молодежного театра и принял решение уволить Журавлеву, потому что, по его мнению, она «не могла справится с управлением театром». После этого Молодежный театр закрылся на вынужденный простой на три недели. Актеры и режиссеры получали только оклад.



Фото: dosugnt.ru