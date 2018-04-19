Начало шашлычного сезона в Екатеринбурге откладывается на неделю

00:13 | 21.04.2018

Выходные не порадуют жителей Екатеринбурга теплой и солнечной погодой – начало шашлычного сезона откладывается как минимум до майских праздников. Вечеров в пятницу, 20 апреля, на Екатеринбург обрушился снегопад, и хотя в выходные осадков не ожидается, метеорологи не прогнозируют существенного потепления.



Так, в субботу, 21 апреля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без осадков. Ночью в городе будет минус 1-3 градуса, днем — плюс 3-5. В воскресенье синоптики обещают потепление до плюс 7-9 градусов, без существенных осадков, в начале новой недели воздух прогреется до 11-12, ожидаются дожди. Настоящая весна придет в уральскую столицу с 26 апреля, когда по ночам установится плюсовая температура.