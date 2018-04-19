Шесть дорог из списка ОНФ отремонтируют в Екатеринбурге

17:48 | 20.04.2018

В Екатеринбурге скорректировали программу «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. В нее включили шесть участков из списка «убиты», составленного ОНФ на основе жалоб жителей. Их отремонтируют уже в этом году.



Речь идет о следующих дорогах: Блюхера (от улицы Гагарина до путепровода на Блюхера), участок дороги от Шефской до поста ГИБДД и от Мариупольской развязки до Шефской, улица Предельная, улица Большакова (от восточной до Луначарского), дорога от Сибирского тракта до УралНИИсхоза с заездами на путепровод и съездами с него, улица Умельцев.



Отметим, что в этом году на территории екатеринбургской агломерации планируют отремонтировать 36 участков дорог (108 км).