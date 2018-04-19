В Качканаре из горящего дома эвакуировали 25 человек

17:11 | 20.04.2018

Сегодня днем в Качканаре произошел пожар в доме на улице 4 микрорайон. Из горящего здания эвакуировали 25 человек, в том числе пятерых детей. Три человека спасены звеном газодымозащитной службы.



- На площади 50 кв.м сгорело домашнее имущество на балконе и повреждена кровля муниципального жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: kchetverg.ru