Татьяна Мерзлякова отчиталась перед Куйвашевым о проделанной работе

16:58 | 20.04.2018

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила главе региона Евгению Куйвашеву ежегодный доклад. Она отметила, что в 2017 году к ней лично обратились за помощью более 1,5 тысячи человек.



По словам Мерзляковой, больше всего жалоб поступает на тему жилья: предоставления прав на жилье, приватизации, выселения. Также актуальной остается проблема дольщиков.



- Губернатор еще раз подтвердил, что он работал и будет работать для того, чтобы те, люди, которые оказались пострадавшими от недобросовестных застройщиков, получили свое жилье, - сказала Мерзлякова.