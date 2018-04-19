Завтра в уральской столице помоют памятник Ленину

16:22 | 20.04.2018

Завтра в Екатеринбурге приступят к мытью памятников, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Так, в субботу, 21 апреля, на площади 1905 года приведут в порядок памятник Ленину. Кроме того, в субботу помоют памятник Седой Урал на Площади Обороны и памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу около железнодорожного вокзала.





Фото: sila-mesta.ru