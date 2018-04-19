На выходных екатеринбуржцев ждет очередная сельскохозяйственная ярмарка

15:55 | 20.04.2018

В эти выходные, 21 и 22 апреля, на площади 1905 года пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Производители со всего Уральского региона представят свою продукцию: мед, соленья, ягоды, сушеные грибы, рыбу, мясо, а также одежду, сувениры и многое другое.



В пресс-службе городской мэрии отметили, что ярмарка состоится при любой погоде. Напомним, что на выходных в Екатеринбурге ожидается похолодание и мокрый снег.