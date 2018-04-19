Жительниц Екатеринбурга приглашают на бесплатный осмотр маммолога

15:43 | 20.04.2018

22 апреля, с 11 до 15 часов, в Ельцин-центре организуют бесплатный осмотр врача-маммолога, акция проходит в рамках городского фестиваля «Благомаркет».



- Печальная статистика говорит о том, что одной из актуальных проблем остается проблема онкологических заболеваний, а заболеваемость раком молочной железы неуклонно растет. Рак молочной железы — это самая распространенная причина смертности от онкологических заболеваний среди женщин и одновременно самый излечимый вид рака, - отмечают организаторы.



Также напомним, что каждую четвертую субботу месяца (с 9 до 15 часов) в поликлиниках Екатеринбурга можно пройти осмотр терапевта, хирурга, акушера-гинеколога и дерматовенеролога.





Фото: joinedupdate.ga