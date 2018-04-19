Екатеринбург выбран местом проведения российского чемпионата «Лесоруб-2018»

15:25 | 20.04.2018

19–21 сентября в Екатеринбурге, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», пройдут соревнования вальщиков леса — VI Чемпионат России «Лесоруб-2018», такое решение принято на заседании оргкомитета в Москве.



Сейчас ведется регистрация команд и индивидуальных участников. Ожидается, что на соревнования приедут около 100 человек из 30 регионов России и зарубежных стран.



— Чемпионат является очень зрелищным и профессионально ориентированным мероприятием. Для нас это почетная возможность не только показать наш край, богатый лесными ресурсами, обладающий развитой лесопромышленной инфраструктурой, но и продемонстрировать лучшие качества уральцев, показать себя и провести чемпионат «Лесоруб-2018» на самом высоком профессиональном уровне, — отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.



Кроме того, запланирована насыщенная культурная и деловая программа. В частности, 18–21 сентября в МВЦ пройдет крупная лесопромышленная выставка.





Фото: bigpicture.ru