Замначальника полиции ОВД Каменска-Уральского уволен по отрицательным мотивам

14:58 | 20.04.2018

Замначальника полиции ОВД Каменска-Уральского, подполковник 1970 года рождения уволен за оставление места ДТП и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Инцидент произошел вечером 18 апреля на улице Карла Маркса на железнодорожном переезде. По предварительным данным, подполковник, управляя личным автомобилем Toyota, допустил наезд на шлагбаум и устройство запирания переезда, после чего покинул место происшествия.



- Сотрудники полиции по сообщению железнодорожников оперативно установили личность нарушителя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Инспекторы ГИБДД завели в отношении него административное делопроизводство по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По данному факту руководством ОВД Каменска-Уральского проводится служебная проверка, принято решение об увольнении подполковника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и о привлечении к дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом непосредственного руководителя подозреваемого, - рассказал полковник Горелых.