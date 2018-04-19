Перед судом предстанет екатеринбуржец, убивший косулю на территории заказника

14:45 | 20.04.2018

В Богдановиче завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга 1972 года рождения. Его обвиняют в незаконной охоте.



По версии следствия, в декабре 2017 года екатеринбуржец застрелил из ружья косулю на территории государственного заказника. Ущерб составил более 160 тысяч рублей.



— На 12-м км проселочной дороги Бараба — Каменноозерское мужчина остановился и произвел один выстрел. Как выяснилось, этим выстрелом он убил косулю, а затем спрятался, услышав шум подъезжающей машины госинспекторов. Они обнаружили разделанную тушу животного и самого стрелка, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



У браконьера изъяли охотничье гладкоствольное ружье Altay 12-го калибра, патроны, нож и налобный фонарь. Свою вину он признал.



Сейчас уголовное дело передано в суд. Уральцу грозят исправительные работы (до двух лет) либо арест (до шести месяцев).





Фото: photocentra.ru