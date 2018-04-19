Новости дня
14:45 | 20.04.2018
Перед судом предстанет екатеринбуржец, убивший косулю на территории заказника
По версии следствия, в декабре 2017 года екатеринбуржец застрелил из ружья косулю на территории государственного заказника. Ущерб составил более 160 тысяч рублей.
— На 12-м км проселочной дороги Бараба — Каменноозерское мужчина остановился и произвел один выстрел. Как выяснилось, этим выстрелом он убил косулю, а затем спрятался, услышав шум подъезжающей машины госинспекторов. Они обнаружили разделанную тушу животного и самого стрелка, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
У браконьера изъяли охотничье гладкоствольное ружье Altay 12-го калибра, патроны, нож и налобный фонарь. Свою вину он признал.
Сейчас уголовное дело передано в суд. Уральцу грозят исправительные работы (до двух лет) либо арест (до шести месяцев).
Фото: photocentra.ru
© «Вечерние Ведомости»
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