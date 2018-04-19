Дети, серьезно пострадавшие в ДТП на Чусовском тракте, получат 2,2 млн рублей в качестве компенсации

14:25 | 20.04.2018

Авария произошла 16 сентября 2016 года на Чусовском тракте. Автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Almera, в котором находились четверо детей и их мать. В результате трем несовершеннолетним причинен тяжкий вред здоровью, четвертому ребенку - вред здоровью средней тяжести. Отметим, что автомобиль Toyota Camry принадлежал ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление».



Родители обратились в суд с требованием взыскать с ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» компенсацию морального вреда в размере 5,8 млн рублей. В итоге после рассмотрения иска в Ленинском районном и Областном судах в пользу пострадавших взыскано 2,2 млн рублей.





Фото: Инцидент. Екатеринбург