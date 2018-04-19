В екатеринбургских школах проверяют организацию питания

13:58 | 20.04.2018

Прокуратура совместно с Роспотребнадзором, УФАС и Министерством финансов области проводит проверки в екатеринбургских школах. Это связано с участившимися случаями обращения учеников за медицинской помощью.



Так, в этом месяце деятельность школы № 85 приостановили из-за семи случаев, предположительно, кишечной инфекции. Ученики пожаловались на боль в животе, рвоту, недомогание. Обеспечением питания в данной школе занимается ЕМУП «Золушка». В пресс-службе свердловской прокуратуры отметили, что этому предприятию при проверке уделят особое внимание.



— Будет проверена информация о нарушении санитарных норм при приготовлении пищи, о замене блюд, о нарушении технологии приготовления пищи, в том числе использовании отходов, об утверждении фиктивного меню, — говорится в сообщении.



Кроме того, надзорные ведомства устанавливают возможные факты хищения бюджетных средств, выделенных на льготное питание, а также проверяют соблюдение законодательства при заключении контрактов на организацию питания в конкретных школах.





Фото: yakutsk.news