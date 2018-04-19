Волейболистки «Уралочки» поборются за бронзу чемпионата России

13:40 | 20.04.2018

«Уралочка-НТМК» проведет в Нижнем Тагиле две игры с красноярским «Енисеем» в рамках серии за бронзовые медали. Матчи состоятся 21 и 22 апреля. На данный момент счет между командами 1:1. Серия будет продолжаться до трех побед. В случае необходимости 26 апреля пройдет еще одна игра.



Напомним, что в прошлом году «Енисей» взял бронзу регулярного чемпионата, обыграв «Уралочку».



— Напряжение нарастает, поэтому и в грядущих играх ожидается упорная борьба и яркий волейбол, — отметили в пресс-службе «Уралочки-НТМК».



Прямые трансляции можно посмотреть на интернет-портале «ТВ Старт» и на официальной странице «Уралочки» в YouTube.





Фото: vsenovostint.ru