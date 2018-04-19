Евгений Куйвашев поздравил с юбилеем директора Уральского НИИ ОММ Надежду Башмакову

13:18 | 20.04.2018

Сегодня свой 70-летний юбилей празднует руководитель Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, заслуженный врач РФ, главный акушер-гинеколог УрФО Надежда Васильевна Башмакова.



Свои поздравления легендарному врачу направил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Лично благодаря ей появились на свет тысячи детей, было спасено бесчисленное множество материнских жизней. Еще важнее то влияние, которое Надежда Васильевна оказала на отрасль как администратор. Надежда Васильевна — прекрасный руководитель, талантливый ученый, блестящий хирург. Автор 200 научных работ и 30 изобретений! Она сберегла лучшие традиции уральской школы акушеров-гинекологов и продвинула нашу перинатальную и репродуктивную медицину на передний край. В том числе благодаря ее усилиям начат огромный проект по строительству нового комплекса зданий НИИ ОММ.

Надежда Васильевна, от имени всех уральцев благодарю Вас за труд и самоотверженность. Ваш оптимизм и энергетику не сравнить ни с чем. Такие люди, как Вы, двигают нашу жизнь вперед. И многих жизней без Вас бы просто не было. С юбилеем!» — говорится в поздравлении.





Фото: ekb.dk.ru