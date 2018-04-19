Куйвашеву представили концепцию туристического комплекса «Гора Белая»

12:52 | 20.04.2018

Рабочая группа по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» представила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву концепцию комплекса.



Кластер разместится на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки. Проект будет состоять из двух этапов: первый — доработка существующей инфраструктуры и создание полноценного курорта, второй — создание на прилегающей территории спа-курортов, мест размещения и инфраструктуры гостеприимства.



Таким образом туристический поток, по подсчетам, вырастет в два раза (в настоящее время — около 270 тысяч человек в год). Кроме того, подготовлен законопроект, который позволит ввести на территории комплекса льготный налоговый режим для резидентов.



Напомним, что рабочая группа по реализации данного проекта была создана Евгением Куйвашевым после выездного совещания на горнолыжном комплексе «Гора Белая».





Фото: Департамент информационной политики Свердловской области