В Новоуральске разыскивают мужчину, который пропал больше месяца назад

12:24 | 20.04.2018

В Новоуральске полиция разыскивает местного жителя 1971 года рождения Виктора Геннадьевича Копчука, который уже более месяца, с 11 марта 2018 года, не выходит на связь с родственниками.



Сообщаются приметы пропавшего: рост около 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные с сединой, глаза светлые, нос деформирован с правой стороны (искривление), на руках татуировки. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками.



Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обращаться в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «пос. Уральский» по телефонам: +7(34370)4-57-57 (дежурная часть), 4-57-49 (отдел уголовного розыска), +7(999)368-18-07 или по линии «02».





Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области