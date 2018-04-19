В Екатеринбурге снова пройдет крестный ход

11:56 | 20.04.2018

30 апреля в Екатеринбурге пройдет крестный ход, посвященный 100-летию прибытия членов царской семьи в Екатеринбург. Маршрут пройдет от железнодорожной станции Шарташ до Храма на Крови.



— Крестный ход отправится в путь в семь часов утра от поклонного креста в районе станции Шарташ по улицам Куйбышева и Восточной — с остановкой на пересечении улиц Восточной и Шевченко у храма в честь Богородичной иконы «Порт-Артурская». Затем колонна по улице Челюскинцев прошествует к старому екатеринбургскому железнодорожному вокзалу, где расположен храм в честь иконы Божией Матери «Державная». Далее крестный ход проследует по улицам Свердлова и Карла Либкнехта и завершится у Храма на Крови, где царственные страстотерпцы провели последние дни своей земной жизни и приняли мученическую кончину, — рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



100 лет назад Николая II и его семью привезли в Екатеринбург из тобольской ссылки.



Напомним, что пасхальный крестный ход, который прошел 8 апреля, также был посвящен 150-летию со дня рождения Николая II.





Фото: duhovhram-kzn.ru