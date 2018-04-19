Более 70 стрелков примут участие в первом Евроазиатском чемпионате по снайпингу на Урале

11:44 | 20.04.2018

21 апреля на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле начнется первый Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2018, участие в котором примут более 70 профессионалов высокоточной стрельбы со всей России.



Соревнования состоят из более 20 упражнений, среди них — стрельба с работающего танка на дальние дистанции, полоса препятствий, водные и взрывные мишени.



Также ожидается участие представителей российских производителей оружия IWT, ORSIS, Lobaev Arms.



Такие соревнования в Свердловской области собираются проводить регулярно.





Фото: sport-tyumen.ru