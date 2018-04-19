Для участников ПМЭФ-2018 устроят интерактивную экскурсию по екатеринбургскому «умному городу»

11:27 | 20.04.2018

На Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в 24–26 мая, будет представлен интерактивный стенд с концепцией «умного города» в уральской столице. Посетители форума смогут виртуально осмотреть павильоны выставки ЭКСПО, а также прогуляться по набережной Верх-Исетского пруда.



— Один из ярких объектов ЭКСПО в Екатеринбурге — проект монорельсовой дороги. Гости форума, посетив стенд, окажутся внутри кабины монорельса и смогут совершить обзорную экскурсию по территории ЭКСПО, а также собственными глазами увидеть жизнь в «умном городе», смоделированную при помощи средств компьютерной графики, — рассказала генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.



Напомним, что право проведения ЭКСПО-2025 Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. В начале апреля столицу Урала посетила инспекционная комиссия Международного бюро выставок. При встрече с Владимиром Путиным председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой назвал предварительные результаты работы инспекторов в Екатеринбурге и Москве «очень положительными».





Фото: пресс-служба АНО «Заявочный комитет ЭКСПО 2025»