Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 19 апреля 2018 года

11:25 | 20.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 19.04.2018 до 08:00 20.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 160 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 99 противоправных деяний. Из них 2 убийства, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 24 кражи чужого имущества, в том числе 5 квартирных, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 2 факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие 480 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 12 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области