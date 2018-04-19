Из-за пожара свердловское село осталось без магазина

11:07 | 20.04.2018

Прошедшей ночью в селе Елизаветинском, которое находится в 19 км от Нижнего Тагила, сгорел магазин.



Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 03:57. К месту пожара выехали 4 единицы техники и 12 человек личного состава подразделений МЧС. К 05:45 огнеборцам удалось справиться с открытым горением, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 09:05.



В результате пожара огнём уничтожено здание продуктового магазина площадью 160 кв. м.



Причины пожара будут устанавливаться дознавателями МЧС.



Фото: obzor.westsib.ru