Больше половины площадок «Ночи музеев» в Екатеринбурге будут бесплатными

10:58 | 20.04.2018

В этом году участие в «Ночи музеев» в Екатеринбурге примут 113 музейных, выставочных и парковых площадок. Больше половины из них будет работать бесплатно. В том числе музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави», областной музей истории медицины, музей истории ТТУ, музей энергетики Урала, музей уральской кухни «Рязановъ» и многие другие.



Напомним, что акция пройдет в ночь с 19 на 20 мая 2018 года. Главной темой «Ночи музеев» этого года станет 295-летие Екатеринбурга, а дополнительной — чемпионат мира по футболу.



Традиционно «Ночь музеев» предложит специальную детскую программу. Она будет действовать с 11:00 до 18:00 19 мая. В 19:00 начнется основная программа, она продлится до 02:00 20 мая.



Информационный центр, который расположится у водонапорной башни, откроется в 11:00 18 мая и будет работать два дня. Здесь можно получить всю необходимую информацию, купить единый билет (цена — 300 рублей) и выпить кофе. В единый билет входит посещение пяти площадок, участвующих в акции.