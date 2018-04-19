Сегодня вечером часть улиц в центре Екатеринбурга перекроют из-за репетиции парада Победы

10:18 | 20.04.2018

Сегодня, 20 апреля, с 20:00 часть улиц в Екатеринбурге перекроют для ночной репетиции парада Победы. До 04:00 нельзя будет проехать по проспекту Ленина (от Луначарского до Репина), улице Репина (от проспекта Ленина до Малышева), улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев). Отметим, что в репетиции не будет задействована военная техника.



Напомним, что репетиции также пройдут 24 апреля, 3 и 7 мая, но уже с техникой.



Фото: екатеринбург.рф