Строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск планируют начать в 2021 году

09:59 | 20.04.2018

В 2021 году планируют начать строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск. До начала октября будут идти переговоры.



Как сообщает «Накануне.RU» со ссылкой на вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, инвестиционная привлекательность ВСМ возрастает в контексте магистрали Берлин — Москва — Пекин. Проектом уже заинтересовались компании из Китая, Германии, Японии, Южной Кореи, Франции и других стран.



По мнению вице-губернатора, строительство магистрали может стать драйвером экономического роста Урала. Агломерация «Челябинск — Екатеринбург» станет третьей по населению в России, вырастут доходы на душу населения.



— Самый главный вопрос — технологический. Сегодня в России нет ни одной магистрали со скоростью поездов свыше 250 км/ч. Это совершенно другая аэродинамика, энергетика, технологии, — сказал Руслан Гаттаров.





Фото: agenda-u.org