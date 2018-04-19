В Екатеринбурге отремонтируют дорог на 1,5 миллиарда

09:54 | 20.04.2018

По сообщению пресс-службы мэрии Екатеринбурга, в 2018 году в столице Среднего Урала отремонтируют 41 участок автомобильных дорог общего пользования, а это без малого почти 7 % от общей площади дорог города.



Вчера, 19 апреля, комитет по благоустройству администрации Екатеринбурга на заседании Общественной палаты представил план по ремонту дорог.



На ремонт дорог в городе планируют потратить порядка полутора миллиардов рублей, из которых 764 миллиона выделят из федерального бюджета, ещё 700 миллионов из регионального и почти 90 миллионов из бюджета города.



Работы по ремонту дорожного полотна на улицах города начнутся в мае, накануне чемпиона мира по футболу. В первую очередь будут отремонтированы проспект Ленина от 8 Марта до Либкнехта и улица Первомайская от Горького до Карла Либкнехта.



Как утверждают в администрации, перечень улиц, на которых предстоит ремонт, составлен с учетом состояния дорог, обращения граждан и предписаний ГИБДД.



Фото: gosrf.ru