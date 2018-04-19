Ряд торговых центров Екатеринбурга под угрозой закрытия

09:33 | 20.04.2018

Так, прокуратура уже обратилась в Ленинский и Чкаловский суды Екатеринбурга с исками к двум крупным торговым центрам, ТРЦ «Гринвич» и ТРЦ «Пассаж». Поводом для исков стали нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, проведенной специалистами МЧС совместно с сотрудниками прокуратуры.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, иски прокуратуры будут рассмотрены в Чкаловском и Ленинском судах города Екатеринбурга в начале мая, а пока ещё даже судьи не назначены, идёт ознакомление с делами по поданным искам.



Массовая проверка торговых центров города прошла после трагедии в Кемерове. В начале апреля в прокуратуре заявили, что по итогам проверок собираются закрыть три торговых центра в Екатеринбурге, но какие именно — не уточняли. Вчера стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о запрете эксплуатации центра на Репина, работающего вообще без каких-либо разрешений, мало того, без ввода здания в эксплуатацию.



Но, как сообщает «Вечерним ведомостям» собственный источник, близкий к проведению проверок в торговых центрах, претензиями к трём торговым центрам дело не обойдётся. В скором времени в суды города поступит ещё несколько исков с требованием о приостановке деятельности ТРЦ Екатеринбурга, так как проведённая проверка выявила массу нарушений в добром десятке торгово-развлекательных комплексов.



Фото: ekbreality.ru