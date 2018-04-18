Рано утром в центре Екатеринбурга загорелась иномарка

09:11 | 20.04.2018

Сегодня рано утром на проспекте Ленина горел автомобиль Mitsubishi Lanсer. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 05:12.



- На площади 3 кв.м сгорел моторный отсек и поврежден кузов автомобиля "". В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.