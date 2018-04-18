Следователи начали проверку по делу автомойщика, сбившего женщину

21:10 | 19.04.2018

Следователи начали проверку трагедии в Берёзовском: автомойщик на чужом Mercedes проехал сквозь ворота и насмерть сбил женщину.



«Предварительно установлено, что в указанное время один из сотрудников автомойки, молодой человек 1991 года рождения, не имея водительского удостоверения и не обладая достаточными навыками управления автотранспортом, стал отгонять одну автомашину для того, чтобы начать помывку другого транспортного средства, — рассказали следователи. — Не справившись с управлением автомашины, он совершил наезд на двух женщин 1966 и 1989 года рождения, стоявших вблизи автомойки. В результате произошедшего женщина 1966 года рождения, работавшая администратором автомойки, получила травмы, от которых через непродолжительное время скончалась в больнице, куда в экстренном порядке была госпитализирована после случившегося».



Второй женщине не потребовалась госпитализация.



Фото: newizv.ru