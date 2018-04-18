Парковку на площади 1905 года закроют с 1 мая

20:09 | 19.04.2018

С 2 мая в Екатеринбурге почти на две недели будет закрыта парковка на площади 1905 года. Это связано с установкой трибуны для зрителей парада 9 мая.



Установку закончат в ночь на 8 мая. По словам директора праздничных мероприятий мэрии Ильи Маркова, парковка будет открыта через несколько дней после Дня Победы. Завтра вечером начнётся первая ночная репетиция парада войск Екатеринбургского гарнизона. В центре уральской столицы перекроют четыре улицы. Речь идёт о проспекте Ленина, улице 8 Марта, улице Репина и улице Бориса Ельцина. Движение будет ограничено.



Фото: belrynok.com