Арбитражный суд постановил закрыть центр Guru на Репина в Екатеринбурге

19:11 | 19.04.2018

Арбитражный суд Свердловской области решил закрыть досуговый центр Guru на улице Репина, 22, поскольку там нарушались правила пожарной безопасности.



Главная причина закрытия: здание работало без разрешительных документов. Ранее там была проведена реконструкция. Тем не менее заведения в центре работают, по информации Департамента жилищного и строительного надзора по Свердловской области. Решение суда вступит в силу только 3 мая. Тем не менее Департамент обратился в арбитраж, чтобы решение начали исполнять уже сейчас. Об этом сообщает Департамент жилищного и строительного надзора по Свердловской области.





Фото: ekbreality.ru