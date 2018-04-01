Коммунальный фонтан забил из-под земли на ВИЗе

18:07 | 19.04.2018

Днем на Крауля в Екатеринбурге из-под земли забил семиметровый фонтан воды.



— Это утечка из пожарного гидранта по адресу Ключевская — Торфорезов, — сообщили в Водоканале. — Сейчас на месте работают две бригады, отключают водовод диаметром 300 миллиметров, на котором расположен гидрант. После отключения установят причину утечки и устранят неисправность. Ограничений в холодном водоснабжении не ожидается.



Фото: donday.ru