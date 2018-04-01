Столицу Урала посетит финская делегация с представителями более 20 компаний

17:56 | 19.04.2018

Екатеринбург посетит большая финская делегация во главе с послом государства в России Микко Хаутала.



Визит назначен на 25–27 апреля. Его цель — налаживание новых связей и укрепление сотрудничества. Отметим, что в составе делегации представители более 20 компаний, которые специализируются на производстве промышленного оборудования, строительстве, водоснабжении, логистике, лесопереработке.



Кроме того, запланирована культурная программа: выставка комиксов по произведениям финской писательницы Туве Янссон («Муми-тролль и комета»), фотовыставка «Ненастоящие финны» и «Ненастоящие британцы» Айно Вяянянен, а также лекция о современной Финляндии.



Отметим, что в 2017 году товарооборот Свердловской области и Финляндии составил 49,2 млн долларов.





Фото: ru.freeimages.com