Уральцев, из-за браги убивших двух человек, осудили на 34 года

Свердловский областной суд вынес приговор по делу жестокого двойного убийства, совершенного в декабре 2016 года в Кировграде. В качестве обвиняемых перед судом предстали двое местных жителей 1996 и 1982 года рождения.Установлено, что в ночь на 13 декабря обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в дом на улице Красных Партизан, где проживали 26-летний молодой человек и его 60-летний отец. После отказа дать им браги злоумышленники с помощью табурета и ножа убили хозяев дома и, прихватив 10 литров браги, скрылись. При этом они пытались поджечь дом и угнать автомобиль, но ни то ни другое им не удалось, так как огонь не разгорелся, а машина не завелась.В итоге обвиняемый 1996 года рождения получил 20 лет строгого режима, второго фигуранта приговорили к 14 годам строгого режима.