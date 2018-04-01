Представитель «Уралвагонзавода» рассказал, на что способен «Терминатор»

17:15 | 19.04.2018

На Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India — 2018 состоялся международный дебют боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».



БМПТ «Терминатор» — это уникальная боевая машина, способная заменить шесть «обычных» боевых машин пехоты и 40 мотострелков.



«На поле боя БМПТ эквивалентен шести боевым машинам пехоты и 40 солдатам. Машина может поражать все типы целей, включая малые суда и низколетящие вертолеты», — рассказал изданию Jane's 360 представитель «Уралвагонзавода».



В комплект вооружения БМПТ входят две скорострельные 30-миллиметровые пушки, пулемет, два автоматических гранатомета и четыре противотанковые управляемые по лазеру ракеты «Атака-Т». Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно.



Напомним, что в августе 2017 года Минобороны России приобрело партию БМПТ «Терминатор», точное число приобретённых министерством машин не называется.



Фото: РИА Новости