К ЧМ-2018 в Екатеринбурге введут систему Tax Free

16:42 | 19.04.2018

В аэропорту Кольцово перед ЧМ-2018 введут систему Tax Free, с помощью которой иностранные граждане получат возможность вернуть 18 % от суммы покупки, превышающей 10 тысяч рублей.



Как рассказали в пресс-службе Кольцовской таможни им. Сорокина, для возврата НДС купленный товар необходимо предъявить должностному лицу таможни.



— Внедрение системы Tax Free предполагает целый комплекс взаимодействий покупателей товаров, реализаторов, таможенных органов и уполномоченного оператора системы. На сегодняшний день в Екатеринбурге нет организаций розничной торговли, которые подключены к системе Tax Free. Но мы предполагаем, что через наши аэропорты могут вылетать болельщики, которые приобрели товары в других городах, принимающих чемпионат мира по футболу — 2018, — рассказал начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.



Отметим, что система Tax Free предназначена только для иностранных граждан.





Фото: fb-logistic.ru