В Верхней Пышме восстановлен «парадный мамонт Сталина» — самый мощный в мире танк

16:32 | 19.04.2018

Специалистами Музея военной техники в Верхней Пышме восстановлен уникальный советский тяжёлый танк T-35. Уникальность танка в том, что это единственная когда-либо произведённая серийно боевая машина, имеющая пять башен.



Советский тяжёлый танк Т-35 с пятью башнями был разработан в Харькове в 30-х годах прошлого столетия. Его масса составляет 55 тонн, длина корпуса — почти 10 метров, высота — три с половиной метра. Всего было выпущено 59 таких танков, но большая их часть была потеряна уже в первый год Великой Отечественной войны. С 1933 по 1941 год Т-35 принимали участие в парадах в Москве и Киеве и даже получили прозвища «сухопутный броненосец» и «парадный мамонт Сталина».



Единственный уцелевший оригинальный экземпляр танка в настоящее время находится в танковом музее в Кубинке. Как сообщает телеканал «Звезда», в Музее военной техники в Верхней Пышме Т-35 восстановили по оригинальным заводским чертежам и фотографиям. Его сборка проводилась на базе реставрационного цеха предприятия «Уралэлектромедь».







Фото и видео: ZvezdaTVnews