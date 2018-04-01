Житель Краснотурьинска получил восемь лет за контрабанду психотропных веществ из Германии

16:16 | 19.04.2018

В Краснотурьинске к восьми годам строгого режима приговорили местного жителя Андрея Михеля. Его признали виновным по статье «Пособничество в контрабанде психотропных веществ, совершенное в крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Михель предоставил неустановленному лицу свои персональные данные для пересылки почтового отправления из Германии. 6 сентября 2017 года он получил посылку с психотропным веществом в крупном размере и был задержан прямо в почтовом отделении.



Приговор не вступил в законную силу.





Фото: zaliv-help.ru