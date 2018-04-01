В Екатеринбурге подали заявку на проведение шуточного шествия «Монстрация»

15:54 | 19.04.2018

1 мая в Екатеринбурге может пройти шуточное шествие «Монстрация». Предполагаемый маршрут проходит от Театра драмы по набережной Рабочей Молодежи, Историческому скверу и улицам Малышева и Вайнера.



«Я прекрасно понимаю, что сейчас у нас в стране такая ситуация, когда чиновники, принимающие решение, быть массовой акции или не быть, дуют на воду. Поэтому хотелось бы предельно четко подчеркнуть: «Монстрация» — абсолютно аполитична. И не оппозиционна. Мы, напротив, за стабильность. Реально. Хотелось бы убедить чиновников из министерства: товарищи, мы — на вашей стороне. Мы в вашей команде», — цитирует слова организатора, журналиста Семена Чиркова ЕТВ.



Министерство общественной безопасности Свердловской области, куда поступила заявка, должно дать ответ до 23 апреля. В последний раз шествие проходило в 2016 году.





Фото: weburg.net