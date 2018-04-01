На Среднем Урале отпраздновали Международный день цыган

15:23 | 19.04.2018

В Свердловской области отметили Международный день цыган и 20-летие Екатеринбургской цыганской национально-культурной автономии «Рома Урала».



Отметим, что на Среднем Урале, по данным переписи населения, проживает порядка 3,5 тысячи цыган. С национальным праздником их поздравил глава региона Евгений Куйвашев.



«Цыганский народ — один из самых колоритных и загадочных народов на нашей планете. Так было на протяжении многих веков. Собирательное название «цыгане» объединяет примерно 80 этнических групп, которые связаны общим происхождением и признанием цыганского духа. Все они являются носителями неповторимого культурного наследия. Екатеринбургская цыганская национально-культурная автономия «Рома Урала» объединяет настоящих энтузиастов, патриотов и творческих личностей, которые на общественных началах выполняют большую культурную миссию», — говорится в послании.



В рамках празднования в Екатеринбурге прошел фестиваль цыганской культуры «Рома России», на котором в том числе выступила заслуженная артистка России Алена Бузылева — певица, исполнившая песню «Нанэ цоха» в фильме «Табор уходит в небо».