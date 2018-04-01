Центр по противодействию экстремизму свердловского главка возглавил выходец из Центральной России

15:13 | 19.04.2018

Обязанности начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области, вместо назначенного замначальника региональной полиции Александра Бутакова, будет временно исполнять полковник Игорь Талдыкин. Известно, что Игорь Талдыкин является земляком начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина и они некоторое время служили вместе.



После того, как в 2010 году Михаил Бородин перебрался на Средний Урал, Талдыкин спустя некоторое время также переехал в Свердловскую область. В 2015 году он был назначен начальником отдела полиции № 23 МО МВД России «Каменск-Уральский», а после — заместителем начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области.



Добавим, что работа в ЦПЭ для Талдыкина профильная: в УМВД России по Курской области он занимал кресло замначальника Центра.