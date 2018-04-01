В ДТП на Металлургов пострадал мотоциклист

Сегодня днем на улице Металлургов в Екатеринбурге произошло ДТП: мотоцикл врезался в столб, передает пресс-служба «СОВЫ».Мотоциклист доставлен в больницу с травмами. Обстоятельства аварии выясняются. По предварительной информации, водитель наехал на столб, пытаясь избежать столкновения с автомобилем.