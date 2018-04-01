В парке Маяковского отметят день рождения «копейки»

14:27 | 19.04.2018

В эту субботу, 21 апреля, в парке Маяковского пройдет «День копейки». Праздник посвящен 48-летию автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» — легендарной машине, ставшей символом автопрома СССР.



В честь «копейки» проведут соревнования на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте». Также гостей ждет выставка автомобилей и фигурное вождение.





Фото: drive2.ru